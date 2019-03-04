Akfel Commodities Holding’in CEO’su oldu
Endüstriyel hizmetler ve enerji ticareti konusunda uzmanlaşan Akfel Commodities Holding ve grup şirketlerinin yeni yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dr. Özmen, 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda iş yaşamına başladı. 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Dr. Özmen, kariyeri süresince hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde CCO, CRO, COO ve CFO olarak çalıştı.
En son Türkiye Varlık Fonu’nda CFO ve COO olarak görev aldı.
Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi MBA ve yüksek lisans programlarında gayrimenkul ekonomisi, bankacılıkta risk yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar dersi veren Dr. Özmen, Bilgi Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans Programı’nın danışma kurulu üyesi olarak iş dünyasını temsil ediyor.
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