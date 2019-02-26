Boğaziçi Ventures’a yeni ortak

Şubat 26, 2019 0 Yorum 54 Okunma
Boğaziçi Ventures’a yeni ortak

Başarılı şirket satışları gerçekleştiren girişimcilerin teknoloji girişimlerini desteklemek, yerli ve milli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak hedefiyle kurulan Boğaziçi Ventures ortakları arasına sektörün önemli isimlerinden biri eklendi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

2013 yılından bu yana altı yıldır İTÜ Teknokent’te CEO olarak görev yapan Kenan Çolpan, Boğaziçi Ventures’a ortak oldu.

Kendisi de bir seri girişimci olan Çolpan, 25 yıllık profesyonel iş hayatında perakende ve yapı sektörlerinde kurduğu üç firmadan başarılı bir şekilde çıkış yaptı.

Çolpan, deneyimlerini teknoloji start up’larına aktarmak üzere 23 girişime bireysel yatırımda bulundu.



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