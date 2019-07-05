Danışma kurulunun başına geldi
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu’nda yenilikler oldu. Kurulun dönem başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreteri değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oybirliğiyle EGİAD Danışma Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.
Danışma kurulu başkan yardımcılığına Yiğit Tatış, sekreterliğe ise uzun yıllar EGİAD’ın genel sekreterliğini yürüten ve şu anda İzmir Ticaret Odası’nın genel sekreteri olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Tanyeri seçildi.
EGİAD’ın geçmiş dönem danışma kurulu başkanı Şükrü Ünlütürk, görevini İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e devretti.
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