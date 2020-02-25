 Dijital hizmetlerden sorumlu olacak - Ekonomist

Dijital hizmetlerden sorumlu olacak

Şubat 25, 2020 0 Yorum 90 Okunma
Dijital hizmetlerden sorumlu olacak

İstanbul Havalimanı’nda önemli bir atama gerçekleşti.

IST Bilişim’in genel müdürü olan ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubu’nda bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonuna getirildi.

İGA Sistem İcra Kurulu üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı’nda havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek.

İnankul, dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul Havalimanı’nda konumlandırılmasına liderlik edecek.



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