Dijital hizmetlerden sorumlu olacak - Ekonomist

Dijital hizmetlerden sorumlu olacak
İstanbul Havalimanı’nda önemli bir atama gerçekleşti.
IST Bilişim’in genel müdürü olan ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubu’nda bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonuna getirildi.
İGA Sistem İcra Kurulu üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı’nda havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek.
İnankul, dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul Havalimanı’nda konumlandırılmasına liderlik edecek.
Sonraki haber Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?