Doğan Holding’in yeni CEO’su
Doğan Şirketler Grubu Holding’in icra kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu murahhas Üyeliğine Çağlar Göğüş atandı. Göğüş, 15 Ocak 2019 tarihi itibariyle görevine başlayacak.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çağlar Göğüş’ün farklı coğrafyalardaki ve farklı sektörlerdeki stratejik büyüme ve dönüşüm konularındaki deneyimiyle Doğan Holding’in yeni büyüme stratejisine katkıda bulunması bekleniyor.
İş hayatına 1996 yılında Coopers & Lybrand’da (şimdi PwC) kıdemli analist olarak başlayan Çağlar Göğüş, Arthur Andersen ve AT Kearney’de analist ve danışmanlık yaptı.
Daha sonra Peppers & Rogers’da üst düzey yöneticilik yapan Göğüş, geniş bir coğrafyada 50’nin üzerinde büyük şirket ve düzenleyici kurum için yürüttüğü danışmanlık çalışmalarıyla, özellikle stratejik büyüme ve dönüşüm konularında uzmanlaştı.
Göğüş, Doğan Grubu’na 2015 yılında Hürriyet Gazetecilik AŞ’ye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak katıldı. Bu görevi bir yıl yürüttükten sonra Hürriyet Gazetecilik’te icra kurulu başkanlığı (CEO) görevini iki yıldan fazla bir süre üstlendi.
Bu görevi süresince dijital dönüşüm, verimlilik, kârlılık, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, Hürriyet Emlak’ın kurumsallaşması gibi önemli projeleri yürüttü.
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