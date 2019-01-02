Global sorumluluklar aldı
14 ülkedeki binden fazla mağazası ve 65 bini aşan çalışanıyla yıllık ortalama 2,1 milyar ziyaretçisine hizmet veren Media Markt Saturn Retail Group’a bağlı MediaMarkt, Türkiye’de ilk mağazasını 2007 eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bugün 21’i İstanbul’da olmak üzere 71 noktada mağazası bulunuyor. Son üç yıldır kesintisiz olarak büyüyerek grubunen hızlı büyüyen ülkesi konumuna gelen Türkiye’nin başarısı şirketin merkez yönetiminin de gözünden kaçmadı.
Bu başarı MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’a yeni sorumluluklar getirdi. Gökyıldırım, şirketin Doğu Bölgesi Operasyon Başkanı oldu ve global grup icra kurulu üyeliğine atandı.
MediaMarkt Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan’ın da icra kurulu başkanlığına getirilen Gökyıldırım ayrıca İsveç’ten de sorumlu olacak.
Gökyıldırım’ın şirketin global yönetimine atanması ve sorumluluk alanını genişleterek Yunanistan ve İsveç operasyonlarının da başına getirilmesi, Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun da bir üst kulvara yükselmesi anlamına geliyor.
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