Kısa bir süre önce KFC Türkiye’de genel müdürlük koltuğuna oturan Feliks Boynuinceoğlu, hem mağaza açılışlarına hem de dijitalleşmeye odaklanacak.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

2021 sonuna kadar 30’un üzerinde yeni restoran açacaklarını söyleyen Boynuinceoğlu, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız aplikasyonumuzla dijitalleşme alanında anlamlı bir adım atacağız” diyor.

Dünya çapında bir tavuk restoranı zinciri olan KFC, Türkiye’de yaklaşık 31 yıldır faaliyet gösteriyor. Bugün 30 ilde, 3 bine yakın çalışanıyla 140’tan fazla restoranda hizmet veren KFC Türkiye’nin yönetiminde kısa bir süre önce önemli bir değişiklik oldu.

Ağustos ayında KFC Türkiye ekibine katılan Feliks Boynuinceoğlu, eylül ayında şirketin genel müdürlük koltuğuna oturdu. 20 yıla aşkın süredir perakende sektöründe Starbucks,

McDonalds gibi şirketlerde çalışan genç yönetici şimdi de deneyimini KFC’ye taşıyacak. İlk olarak verimli bir organizasyon yapısı kurmak için harekete geçen Boynuinceoğlu, başarı odaklı, çevik ve rekabetçi bir şirket kültürü oluşturmayı hedefliyor. Boynuinceoğlu,

“Misafirlerimizi işimizin kalbinde tuttuğumuz ve ürün geliştirmeden kampanya yönetimine, fiyatlandırmadan kanal yönetimine kadar tüm planların bu doğrultuda dizayn edildiği bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

diyor. Şirket, veri tabanlı pazarlama bakış açısını benimseyerek müşterilerin hem beynine hem de kalbine dokunmayı planlıyor. Genç genel müdür bu alanda deneyimli kadrosunu oluşturarak en önemli adımlardan birini attı. İş Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye’nin yeni CMO’luk görevini Özkan Özyavuz üstlenirken, Mahmut Sunar CFO, Hanzade Kuğu Baş CDO olarak göreve başladı.

30 RESTORAN AÇILACAK *

Ekibini oluşturan Boynuinceoğlu’nun önümüzdeki dönemde odağında yeni restoranlar açmak var. 2021 sonuna kadar 30’un üzerinde yeni restoran açarak yeni istihdam fırsatları da yaratılması hedefleniyor.

Bunu yaparken de şirketin önceliği büyük iller olacak. Daha sonra ticari olarak yüksek potansiyel içeren iller ve sonrasında sezonluk yerlerdeki pazarlara odaklanılması planlanıyor.

Şirket, bu şehirlerde de öncelikle yoğun yaya trafiğinin olduğu ana caddeler, paket servis potansiyeli yüksek bölgeler, henüz yer alınmayan AVM’ler ve ana ulaşım akslarını tercih edecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM *

Boynuinceoğlu’nun ajandasındaki diğer konu ise dijital dönüşüm olacak. “Teknolojiyi takip eden ve süreçlerine dahil eden markaların gelecekte daha büyük başarılar yakalayacağı görüşündeyiz. KFC Türkiye olarak bu alana yatırım da önceliklerimiz arasında” diyen Boynuinceoğlu, uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştıkları aplikasyonla dijitalleşme alanında anlamlı bir adım atacaklarını belirtiyor.

Cironun içinde yüzde 20 olan e-ticaret payı, pandemi ile birlikte yüzde 40’ın üzerine çıktı. KFC Türkiye cirosunun önemli bir oranını e-ticaret kanallarından elde ediyor. 2021 yılında da bu oranın sektörle paralel ve dengeli olacak şekilde büyütülmesi hedefleniyor.

“ÖNCELİĞİM İYİ İLİŞKİLER KURMAK” *

“İş hayatında başarı konusunda her yöneticinin farklı bir formülü mutlaka vardır. Benim için en temel öncelik iyi ilişkiler kurmak. Bu parayla ölçülemeyecek bir sermaye ve kariyeriniz boyunca üzerine koyabileceğiniz en kıymetli yatırımınız. Buna ilaveten; açık iletişim ve adaletli olmak olmazsa olmazım.”