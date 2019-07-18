İki yöneticisini yurtdışına atadı
Türkiye’de 2007’den beri faaliyet gösteren ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences, İngiltere’deki merkezine iki yönetici transfer etti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye Farmakovijilans ve Epidemioloji Direktör Yardımcısı Sena Akbaş, Cambridge’deki Avrupa Farmakovijilans ve Epidemiyoloji Merkezi’nde yeni bir bölgesel role geçti.
Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Dilara Fırat ise Londra’daki EMEA merkez ofisinde Radius ve Stratejik Planlama Lideri olarak atandı.
Fırat, Londra’daki EMEA merkez ofisinde Doğu Avrupa bölgesinde HIV farkındalığını artırmak amacıyla geliştirilen Radius programına liderlik edecek ve EMEA bölgesine bağlı olan bölge ülkelerinin kurumsal ilişkiler sorumluluklarını üstlenecek.
Gilead Sciences, bugüne kadar Türkiye’den yurtdışı pozisyonlarına altı çalışanını transfer etti.
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