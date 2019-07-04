İK’yı yönetecek
Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti’nde insan kaynakları müdürü pozisyonuna İlke Şentürk getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2015 yılından bu yana Yemeksepeti’nde insan kaynakları departmanında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Şentürk, haziran ayı itibarıyla yeni görevine başladı.
İlke Şentürk, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Nottingham Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dalında master yaptı.
2012 yılında iş hayatına başlayan Şentürk, Yemeksepeti’nden önce Starbucks ve Astrazeneca gibi şirketlerde insan kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.
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