Koçtaş’ta bayrak değişimi
Ev geliştirme perakendeciliğinin önemli markalarından Koçtaş’ın genel müdürlüğünü 12 yıldır yürüten Alp Önder Özpamukçu, yeni dönemde bayrağı ticari gruptan sorumlu genel müdür yardımcısı Devrim Kılıçoğlu’na devredecek.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Devrim Kılıçoğlu Koçtaş’ın genel müdürlüğünü üstlenirken, Alp Önder Özpamukçu ise Koçtaş’ın yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürecek.
Kılıçoğlu, Ford Otomotiv’de finans, iş geliştirme, strateji planlama gibi birçok bölümde, farklı kademelerde görev aldı.
2005-2007 yılları arasında Ford Avrupa organizasyonuna bağlı Londra’daki AR-GE merkezinde proje müdürü olarak çalıştı.
Ford Otosan’da son olarak iş geliştirme ve finans direktörlüğü görevini yürüten Kılıçoğlu, 2015 yılında Koçtaş’a katıldı.
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