Mastercard’da iki önemli atama
Mastercard Türkiye ve Azerbaycan operasyonunda başkan yardımcısı seviyesinde iki yeni atama gerçekleştirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bölgelerinde müşteri ilişkileri yönetiminden sorumlu olarak görev yapacak olan iki yöneticiden Erdem Çakar Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Başkan Yardımcısı, Hüsnü Avşar Gürdal ise Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı oldu.
İki yönetici de bölgelerinde faaliyet gösteren farklı müşterilerin sorumluluğunu yürütecek. Çakar, 2009’da Mastercard Türkiye’ye katıldı. Gürdal ise 2015’de Mastercard Advisors bünyesine dahil oldu.
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