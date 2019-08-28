Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu olacak
Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkçı, Sırma ve Hayat şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su’nun yönetimine geçti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kaşıkçı, Danone Su’da Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’nin genel müdürü olarak atandı.
Kaşıkçı, bu görevinin yanı sıra Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’nin entegrasyon genel müdürü olarak da görev yapacak.
2017 yılından bu yana sütlü ürünler kategorisinin genel müdürü olarak görev yapan Kaşıkçı, yeni görevinde, Türkiye ve bölgede tüm Danone Grup şirketlerine hizmet veren finans, insan kaynakları, genel sekreterlik ve bilgi teknolojileri alanlarını kapsayan iş destek birimlerine liderlik edecek.
Bu kapsamda, farklı iş kollarındaki grup şirketleri arasında sinerjinin ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak. Kaşıkçı, farklı iş deneyimleri sonrasında 2006 yılında Danone ailesine katıldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?