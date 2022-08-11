Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yabancıların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

SEDDK’den yapılan açıklamada, Kurum tarafından 13 Mayıs 2022’de yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında genelge yayımlandığı belirtildi.

8 Ağustos’ta yürürlüğe giren genelgede, BES uygulamasında “Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanımına İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı 14. bölüm ile vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esasların düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındı. Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurt içi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor.”