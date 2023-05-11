11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 353,53 puan artarak 4.848,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 4.492,19 puandan başladı. Gün içinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla alımlar hızlandı. Gün içinde en düşük 4.492,19, en yüksek 4.871,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,87 artışla 4.848,01 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 9,85 ve holding endeksi yüzde 7,96 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,20, sanayi endeksi yüzde 6,57, hizmetler endeksi yüzde 6,28 ve teknoloji endeksi yüzde 6,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 417,27 puan ve yüzde 8,38 yükselişle 5.399,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 4'ü geriledi.

geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardı. Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde perakende satış endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının onsu 2.019 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.019 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kazançla 1 milyon 422 bin liradan tamamladı.