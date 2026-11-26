Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı.

Kurul, girişim sermayesi yatırımı yapma zorunluluğu bulunan şirketler ile önceden üstlendikleri belirli kaynak taahhütlerini yerine getirecek yatırımcılara yönelik nitelikli yatırımcı statüsünde esas alınan finansal eşiklere istisna tanıdı.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge mevzuatı uyarınca girişim sermayesi yatırım yükümlülüğü taşıyan şirketler, belirli koşullar altında önceki finansal eşiklerden yararlanmaya devam edebilecek. Bu istisna, yalnızca söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterleri karşılayan girişim sermayesi yatırım fonlarına yapılan yatırımlar için geçerli olacak.

3 gerçek ve 5 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası uygulandı

Ayrıca Kurul, 3 emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna ve söz konusu fonların paylarının Kurul kaydına alınmasına, 2 şemsiye fonun da kuruluşuna izin verdi.

SPK, 9 şirketin toplam 40 milyar 680 milyon lira ve 137 milyon 500 bin dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Kurul, 3 gerçek ve 5 tüzel kişiye toplam 71 milyon 26 bin 385 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırırken, 66 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

69 gerçek ve 6 tüzel kişi hakkında işlem yasağı

SPK, 69 gerçek ve 6 tüzel kişi hakkında işlem yasağı, 36 gerçek kişi hakkında ise lisans iptali kararı aldı.

Kurul, 2 yatırım fonunun tasfiyesine, bir portföy yönetim şirketinin esas sözleşmesinin kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini içermeyecek şekilde değiştirilmesine ve bir portföy yönetim şirketinin pay devrine izin verdi.

İki aracı kurumun sermaye artırımı talebine ilişkin başvurusunu olumlu karşılayan SPK, bir şirketin yönetim paylarının devralınması sonucu doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne muafiyet tanınması talebini de olumlu karşıladı.

Öte yandan, Kurul Karar Organı'nın 25 Kasım 2026 tarihli ve 88/2084 sayılı kararıyla alınan i-SPK 37.11 sayılı İlke Kararı yayımlandı.