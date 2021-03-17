Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybederek günü 1.562,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.560,00-1.565,00 bandında dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,55 puan ve yüzde 0,83 düşüşle 1.628,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 80’i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,66 seviyelerine yükselen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarının da küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söyledi.

FED VE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

Bugün saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550’nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA BEKLENTİ ANKETİ

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor. Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17’de sabit bırakılmıştı.

Altının onsu

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.729,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 yükselişle 418 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4927 lira, satışta 7,5228 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4989 lira, satışta 7,5289 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,78’den, bileşik getirisi de yüzde 16,40’tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1908, sterlin/dolar paritesi 1,3877, dolar/yen paritesi de 109,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,24 azalarak 67,30 dolardan işlem görüyor.