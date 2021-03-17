ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in “katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söyledi. Bu sözler bugün dünya gündeminde. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Biden, ABC’ye verdiği röportajda bir yandan da iki ülkenin nükleer silahsızlanma çalışmaları da dahil çeşitli ortak çıkarları olduğuna vurgu yaptı.

Biden ABC kanalında yayınlanan röportajında Putin’e karşı adımların ne zaman atılacağı sorusuna “Kısa süre sonra göreceksiniz” şeklinde yanıt verdi.

Habere göre Biden’ın sözleri Amerikan istihbaratı tarafından yayımlanan bir raporun ardından geliyor. ABD istihbarat raporunda 2020 başkanlık seçim sürecinde Biden aleyhine asılsız iddiaları yayma girişimlerinin Rusya’dan geldiğini savunuluyor.

Raporda Biden aleyhine bu girişimlerin Rusya lideri Putin tarafından yönetilmiş olabileceği iddiası da dile getiriliyor. Rus yetkililer ise Amerikan istihbaratının bu iddialarını “dayanaksız” olarak nitelendirerek reddediyor.

DUMA SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA VAR

BBC’nin haberine göre ise Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın sözcüsü Vyacheslav Volodin, “katil” suçlaması için kınama mesajı yayınladı ve “Biden bu açıklama ile halkımıza hakaret etmiştir” dedi.

BIDEN’IN SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Dış politika uzmanı Ali Çınar, HabertürkTV’de bugün yaptığı açıklamalarda şu yorumları dile getirdi: Dün akşam Amerika saatiyle özel bir televizyona röportaj vermişti Biden. Putin’le ilişkiler, Rusya ile Amerika’nın ilişkileri soruldu. Joe Biden, Putin’in bir katil olduğunu ve bedelini ödeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. ‘Ben Putin’i yakından tanıyorum, eskiden beri tanıyorum’ dedi ama nasıl bir adım atacağını açıklamadı.

Bilindiği üzere 2016 yılında Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump üzerinden Rusya’ya suçlamalarda bulunulmuş ama Trump kongrede aklanmıştı. Bu sefer Amerikan istihbarat birimlerinin dün 15 sayfalık raporlarında bu açıklama yayınlandı. Bundan dolayı da şu an Amerikan basını gündemine getirdi. İstihbarat raporunda net şekilde Rusya’nın Putin önderliğinde 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleye onay verdiği, müdahale ettiği yönünde bir açıklama var.

Bu açıklamayı Biden’ın geldiğinden bu yana ilk defa dış politikada en sert açıklaması olarak yorumlayabiliriz. Nasıl bir ağır bedel ödeyecek? Bunu göreceğiz ama en fazla Amerika’nın yapacağı ekonomik yaptırımlar olabilir.

Bence (açıklama) Amerika’da yankı bulacak. Çünkü Biden hep iç politikayla, Kovid-19’la mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyordu, bu dış politikayla ilgili en sert açıklamasıydı. Zaten Amerikan kamuoyu ve medyası başkanlık seçimlerindeki Rusya olayını sürekli gündeme taşıdı. Trump üzerine gitmişti. Trump aklansa da ‘Bakın şimdi istihbarat raporlarında 2020’de de Putin, Trump’a yardım etmeye çalışmıştı’ şeklinde gündeme getirileceğini düşünüyorum.

Dış politikada Çin ve Rusya üzerinden ağırlıklı bir dış politika götürüyor ABD. Savunma ve Dışişleri Bakanı da Asya’da görüşmelerini yapıyor. Orda da Çin’e bir gözdağı var.

BIDEN, PUTİN’E NELER SÖYLEDİ?

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos’a mülakat verdi.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in “katil” olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceği” değerlendirmesinde bulundu. Biden, ocak ayı sonunda yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Putin’e söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda buna karşılık verilebileceği konusunda uyardığını kaydetti.

Putin’le uzun bir görüşme yaptıklarını aktaran Biden, “Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. Bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol dedim.” ifadelerini kullandı.

Stephanopoulos’un “Yani Vladimir Putin’i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna Biden, “Evet.” cevabını verirken, “Bedel ödeyecek, göreceksin.” diye konuştu.

“ABD’nin Afganistan’daki tüm birliklerini 1 Mayıs’a kadar çekmesi zor”

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Taliban ile yaptığı barış görüşmelerinde belirlenen 1 Mayıs tarihine kadar tüm Amerikan güçlerinin Afganistan’dan geri çekilmesinin “zor” olacağını da kaydetti. ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecine dair karar verme aşamasında olduklarını dile getiren Biden, Taliban ile Trump yönetiminin vardığı anlaşmanın, iyi müzakere edilmemiş bir anlaşma olmadığını, bu nedenle müttefik ülkelerle istişareler yürüttüklerini dile getirdi.

“Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e ‘işlerin değişeceğini açıkça’ söyledim”

ABD Başkanı ayrıca öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı raporu konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e “işlerin değişeceğini açıkça” söylediğini vurguladı.

Trump yönetiminin ise raporu kamuoyuna açıklamadığına, raporu yayınlayanın kendisi olduğuna, işaret eden Biden, veliaht prens hariç organizasyondaki herkesi sorumlu tuttuklarını belirterek “Çünkü biliyorum ki, bir ülkeyle müttefikliğimiz varsa asla o ülkenin başındakine kadar gitmedik, bu kişiyi cezalandırmadık ve dışlamadık.” ifadesini kullandı.

Biden yönetimi 26 Şubat’ta 35 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “kaçırmasını veya öldürmesini onayladığı” yönünde ABD istihbarat raporunu yayınlamıştı.

Rus piyasaları açıklamanın ardından negatif seyrediyor

Öte yandan, Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle “bedel ödeyeceğini” söylemesinin ardından değer kaybetti.

Biden’ın Putin’i “katil” olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle “Moskova bedel ödeyecek” şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88’e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3’ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.