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18 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

18 Haziran 2025 | 18:36
18 Haziran borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,50 ile ticaret oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

YARININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

 

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Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
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