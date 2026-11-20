Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 57.80 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 43.18 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.48 azalışla 11,400 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 226 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 93.25 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 41.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.42 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 11,521 ve 11,642 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11,332 ve 11,264 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.61 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 70.75 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 62.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 72.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62.50-60.00

Satım aralığı: 69.00-68.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.



Bim Mağazalar



Dirençte zorlandı

382.5-404 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 384 seviyesinin altında kapanışlarda 375.00 seviyesine gerileyebilir. 397.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 397.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 375.00-362.50

Satım aralığı: 397.50-395.00

Endeks Ağırlığı (%): 9.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.311 puan arttı.



Coca Cola İçecek



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 76.15 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 75.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 82.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 75.50-74.00

Satım aralığı: 82.00-77.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.122 puan arttı.



CVK Maden



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 12.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.23 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.20-10.40

Satım aralığı: 12.60-13.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Düşüşte

125.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 114.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 114.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 128.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107.00-105.00

Satım aralığı: 128.00-140.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



Eczacıbaşı İlaç



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 45.9 seviyesinin altındaki kapanışlar, 39.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 45.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 48.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.75-39.00

Satım aralığı: 46.00-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



Enerya Enerji



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 14.38 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.80-13.50

Satım aralığı: 15.60-15.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



Garanti Bankası



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.154 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 140.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 156.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 140.00-134.00

Satım aralığı: 156.00-152.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.039 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 40.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 41.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.00-38.00

Satım aralığı: 41.50-43.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.053 puan azaldı.



Hektaş



Taban oluşumu izlenmeli

Hissede 1.58 seviyesinin altındaki kapanışlar, 1.49 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 1.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.69 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.49-1.32

Satım aralığı: 1.69-2.02

Endeks Ağırlığı (%): 0.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Koç Holding



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 193.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 170.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 203.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 170.00-156.00

Satım aralığı: 194.00-208.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.105 puan azaldı.



Migros Ticaret



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 449 seviyesinin altındaki kapanışlarda 415.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 467.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 415.00-412.50

Satım aralığı: 467.50-477.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.017 puan azaldı.



Pegasus



Dirençte zorlandı

153.9-165.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 156.1 seviyesinin altında kapanışlarda 139.00 seviyesine gerileyebilir. 174.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 174.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 139.00-126.00

Satım aralığı: 174.00-140.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Sasa Polyester



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.39 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.56 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.39-1.25

Satım aralığı: 1.56-1.87

Endeks Ağırlığı (%): 0.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 315 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 362.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 290.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290.00-287.50

Satım aralığı: 362.50-330.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.282 puan arttı.



Türk Telekom



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 52.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 46.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48.50-46.75

Satım aralığı: 51.00-51.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Vakıflar Bankası



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

33.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 33.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 34.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31.75-31.25

Satım aralığı: 34.75-33.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.