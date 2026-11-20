Yiğit Akü, genel kurulda onaylanan nakit temettü dağıtımının takvimini açıkladı.

Şirket, 2025 yılı kârından toplam 58.495.014,79 TL brüt temettüyü tek seferde dağıtacak. Pay başına brüt 0,1946589 TL, net 0,1654600 TL ödenecek.

Temettü hak kullanım tarihi 15 Aralık 2026, kayıt tarihi 16 Aralık 2026 olarak belirlenirken, ödemeler 17 Aralık 2026’da yatırımcı hesaplarına geçecek.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.11.2026 tarihinde toplanarak; Şirketimizin 17.07.2026 tarihli Genel Kurul toplantısında; kâr payının tek seferde ödenmesine, dağıtım tarihinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi ve nakit kâr dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulması kararı çerçevesinde; Şirketimizin kâr dağıtımının 15.12.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklamasının yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.