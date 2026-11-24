2027 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni yılda vergi, harç ve cezalarda yaşanacak artışlar gündeme geldi. 1 Ocak 2027 itibarıyla pasaport harçlarından trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde tutarların değişecek.

Peki, yeni yılda hangi ödemeye ne kadar zam gelecek? 2027 pasaport harçları ve trafik cezaları kaç TL olacak? IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar yükselecek? İşte kalem kalem 2027 yılı için öngörülen yeni tutarlar...