2027 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni yılda vergi, harç ve cezalarda yaşanacak artışlar gündeme geldi. 1 Ocak 2027 itibarıyla pasaport harçlarından trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde tutarların değişecek.
Peki, yeni yılda hangi ödemeye ne kadar zam gelecek? 2027 pasaport harçları ve trafik cezaları kaç TL olacak? IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar yükselecek? İşte kalem kalem 2027 yılı için öngörülen yeni tutarlar...
1 Yeniden değerleme oranı hangi ödemeleri etkileyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.
2027'de vergi, harç ve cezaların yanı sıra çeşitli istisna tutarları da yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek.
Cumhurbaşkanı'nın mevzuat kapsamında bazı kalemlerde artış oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Farklı bir düzenlemeye gidilmemesi halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
2027 yılı için belirlenen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının pasaport ve ehliyet ücretlerinin yanı sıra trafik cezalarına ve çeşitli vergi istisnası tutarlarına da yansıyacak.
2 2027 pasaport harçları ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport çıkarmanın maliyeti de artacak. Yeniden değerleme oranına göre,
- 6 aylık pasaport 3 bin 587 TL'ye,
- 1 yıllık pasaport 5 bin 245 TL'ye,
- 2 yıllık pasaport 8 bin 562 TL'ye,
- 3 yıllık pasaport 12 bin 164 TL'ye
- 10 yıllık pasaport 17 bin 142 TL'ye yükselecek.
3 2027 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yurt dışına çıkışlarda ödenen 1.250 liralık harcın, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2027 yılında yaklaşık 1.598 liraya çıkması öngörülüyor.
4 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
Yurt dışından cep telefonu getirenlerin cihazlarını Türkiye'de kullanabilmek için ödeyeceği IMEI kayıt ücreti de 2027'de zamlanacak.
Bu yıl 54 bin 258 lira olan kayıt harcının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla yaklaşık 69 bin 358 liraya çıkması öngörülüyor.
5 Yeni yılda kimlik değiştirme bedeli kaç TL olacak?
2027 yılında kimlik değiştirme bedelinin 281,20 TL, kayıp nedeniyle yeniden kimlik çıkarma bedelinin ise 562,50 TL olması bekleniyor.
6 2027 yılında ehliyet almanın maliyeti ne kadar olacak?
Yeni yılda A sınıfı ehliyet harcının 2 bin 862 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 634 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
2027 yılında ehliyet yenileme bedelinin 517 TL, değerli kağıt bedelinin ise 2 bin 159,20 TL olması öngörülüyor.
7 2027 trafik cezaları ne kadar olacak?
Yüzde 27,83'lük zamla birlikte 2027 yılında trafik ihlalleri nedeniyle sürücülere kesilecek cezalar da artacak.
2027 yılında uygulanması beklenen trafik cezaları şöyle:
- Araçtan inerek kavga etme: 180 bin TL'den 230 bin 94 TL'ye
- Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 5 bin TL'den 6 bin 391 TL'ye
- Kırmızı ışık ihlali (ikinci ihlal): 10 bin TL'den 12 bin 783 TL'ye
- Kırmızı ışık ihlali (üçüncü ihlal): 15 bin TL'den 19 bin 174 TL'ye
- Direksiyon başında telefonla konuşma (ilk ihlal): 6 bin 391 TL'ye
- Direksiyon başında telefonla konuşma (ikinci ihlal): 12 bin 783 TL'ye
- Direksiyon başında telefonla konuşma (üçüncü ihlal): 20 bin TL'den 25 bin 566 TL'ye yükselecek.
8 alkollü araç kullanma cezası ne kadar olacak?
Yeni yılda alkollü araç kullanma, ruhsatsız araç kullanma ve emniyet kemeri takmama nedeniyle uygulanan para cezaları da artacak.
- Alkollü araç kullanma (ilk ihlal): 31 bin 957,50 TL
- Alkollü araç kullanma (ikinci ihlal): 63 bin 915 TL
- Alkollü araç kullanma (üçüncü ihlal): 191 bin 745 TL
- Ruhsatsız araç kullanma: 58 bin 802 TL
- Emniyet kemeri takmama: 3 bin 196 TL olacak.
9 Yeni yılda hız sınırı ihlalinin cezası kaç TL olacak?
Yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları da yeni yılda artacak. Ceza tutarları, hız sınırının ne kadar aşıldığına göre farklılık gösterecek.
2027 yılında yerleşim yeri içinde hız sınırı ihlallerine uygulanması beklenen cezalar şöyle:
- 6-10 km/s aşılması: 2.556,60 TL
- 11-15 km/s aşılması: 5.113,20 TL
- 16-20 km/s aşılması: 7.669,80 TL
- 21-25 km/s aşılması: 10.226,40 TL
- 26-35 km/s aşılması: 15.339,60 TL
- 36-45 km/s aşılması: 19.174,50 TL
- 46-55 km/s aşılması: 25.566 TL
- 56-65 km/s aşılması: 31.957,50 TL
- 66 km/s ve üzerinde aşılması: 38.349 TL
10 Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak?
Yeniden değerleme oranındaki artış, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına da yansıyacak. Yeni yılda araç sahiplerinin ödeyeceği MTV; aracın tescil tarihi, yaşı, motor hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösterecek.
2018 öncesinde tescil edilen araçlar için 2027 yılında uygulanması beklenen MTV tutarları şöyle:
- 1300 cc ve altı, 1-3 yaş: 7.350 TL
- 1300 cc ve altı, 4-6 yaş: 5.127 TL
- 1300 cc ve altı, 7-11 yaş: 2.862 TL
- 1301-1600 cc, 1-3 yaş: 12.805 TL
- 1301-1600 cc, 4-6 yaş: 9.601 TL
2018 ve sonrasında tescil edilen 1300 cc ve altı motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki araçlarda MTV tutarları şöyle olacak:
- Taşıt değeri 259.900 TL'yi aşmayan araçlar: 7.350 TL
- Taşıt değeri 259.900 TL'nin üzerinde ve 455.300 TL'ye kadar olan araçlar: 8.079 TL
- Taşıt değeri 455.300 TL'yi aşan araçlar: 8.824 TL
11 2027 yılı vergi istisnaları ne kadar olacak?
2027 yılında günlük yemek kartı istisnasının KDV hariç 385,02 TL'ye, günlük ulaşım desteği istisnasının ise 202,11 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Kira geliri vergisi istisnasının 74 bin 141 TL, gayrimenkul satış kazancı istisnasının ise 191 bin 745 TL olması öngörülüyor.
Ücret ve temettü gelirlerinde beyan sınırının 511 bin 320 TL'ye, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı beyan sınırının 28 bin 122 TL'ye çıkması beklenirken, binek otomobillerde aylık kira gider sınırının ise 58 bin 801 TL olması öngörülüyor.