Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile "Ağ Güvenlik Altyapısının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi İşi" kapsamında toplam 640.000 USD (32.181.120 TL) bedelli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ilgili kamu kurumunun ağ güvenlik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirilecektir.
-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile "Bireysel Siber Güvenlik Hizmeti Alımı İşi" kapsamında toplam KDV dahil 69.135.000 TL bedelle sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ilgili kamu kurumunun personelinin kullanımına yönelik bireysel siber güvenlik hizmeti verilecektir.
2 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Mısır merkezli Sky Vision Airlines, Şirketimizin çözümleri ile operasyonlarına başlamıştır. Beş (5) yıllık sözleşme kapsamında Sky Vision Airlines, yolcu hizmetlerinden operasyonel planlamaya, iş performansı yönetiminden mobil uygulamalara kadar uzanan geniş bir kapsamda Şirketimizin Crane markalı çözümlerini kullanacaktır.
3 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
ASELSAN ile ROKETSAN arasında Füze Veri Bağı ve Arayıcı Başlık Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.281.101.744 Avro olan sözleşmeler imzalanmıştır.
4 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile;
Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik çeşitli firmalar arasında OG anahtarlama ürünleri, OG monoblok beton köşkler, GE koruma kumanda röleleri ve trafo izleme sistemleri ile dağıtım transformatörleri kapsamlarında sözleşmeler imzalanmıştır.
Satışa konu ürünlerin toplam tutarı 4.925.917,00 USD ve 3.368.240,00 EUR (Toplam 434.193.016,81 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) olup, ürünlerin teslimatının 2026 yılı kalan döneminde ve 2027 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
5 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile, Türkiye'de yerleşik iki ayrı şirket arasında (aynı şirketler grubuna dahil) gerçekleştirilecek toplam üç ayrı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi kapsamında mühendislik, malzeme tedariği, yapım, kurulum, trafo merkezi, ENH (Enerji Nakil Hattı), test ve devreye alma işlerini içeren anahtar teslim sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 33.000.000 ABD Doları olup sözleşmeler kapsamında öngörülen avans ödemeleri bugün itibariyle Şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.
6 KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (KRPLS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Aksan Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Aksan Kozmetik") arasında, uluslararası pazarlardaki satış ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik stratejik bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında, Şirketimizin tüm ürün portföyünün 85 ülkede satış ve dağıtım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla Aksan Kozmetik ile iş birliği yapılacaktır. Söz konusu iş birliği, Şirketimizin mevcut ihracat faaliyetlerine ilave olarak yeni satış kanallarının oluşturulmasını ve uluslararası pazarlardaki erişiminin artırılmasını hedeflemektedir. Bu iş birliğiyle, Şirketimizin üretim gücü, geniş ürün portföyü ve uluslararası pazarlardaki mevcut deneyimi ile Aksan Kozmetik'in ihracat alanındaki uzmanlığı ve uluslararası satış ve dağıtım ağı bir araya getirilerek sinerji yaratılması, Şirketimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ve ihracat hacminin büyütülmesi amaçlanmaktadır.
7 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz yurtiçi yerleşik bir müşterisinden; askeri / sivil hava sahası ve hava trafik kontrolü yönetiminde kullanılmak üzere, daha önceden teslim edilen Görev Kritik Ses Haberleşme ve Kayıt Sistem'lerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak toplamda 1.518.790 USD tutarında 2 adet sipariş almıştır.
8 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Libya'da faaliyet gösteren bir şirket arasında ürünlerimizin satışı için Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.
9 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği arasında "36 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" kapsamında 96.983.458,80 TL bedelle sözleşme imzalandığı, 22.05.2026 tarihli KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili KAP açıklamamızda belirtilen sözleşmenin 45.4. maddesi uyarınca, hastanenin faaliyete geçeceği kesin tarihin henüz belli olmaması nedeniyle kurulum süreci sözleşme süresine dahil edilmeyecek; kurulum sürecinin tamamlanmasının ardından hastanenin faaliyete geçmesi ve hasta kabulüne başlamasıyla birlikte, hastane idaresinin yükleniciye resmi yazı ile işe başlama bildiriminde bulunması üzerine işe başlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği tarafından Şirketimize iletilen 19.11.2026 tarihli ve E-76279644-949-336641797 sayılı yazı doğrultusunda, söz konusu hizmet kapsamında 23.11.2026 tarihinde işe başlanacaktır.
10 CEO EVENT MEDYA A.Ş. (CEOEM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir kamu kurumu arasında, simülasyon alanının kurulumu ve ilgili hizmetlerin sağlanmasına yönelik 45.000.000 TL + KDV bedelli hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin Şirketimizin faaliyetlerine ve cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.