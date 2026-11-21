Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile "Ağ Güvenlik Altyapısının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi İşi" kapsamında toplam 640.000 USD (32.181.120 TL) bedelli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ilgili kamu kurumunun ağ güvenlik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirilecektir.

-Şirketimiz, bir kamu kurumu ile "Bireysel Siber Güvenlik Hizmeti Alımı İşi" kapsamında toplam KDV dahil 69.135.000 TL bedelle sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ilgili kamu kurumunun personelinin kullanımına yönelik bireysel siber güvenlik hizmeti verilecektir.