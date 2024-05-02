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  • 2 yeni halka arz geliyor... 1 şirkete 'bedelsiz', 1 şirkete 'bedelli' onayı

2 yeni halka arz geliyor... 1 şirkete 'bedelsiz', 1 şirkete 'bedelli' onayı

SPK yeni bültenini yayınladı... 2 şirketin halk arz başvurusu onaylandı. SPK bültenine göre 1 şirketin bedelsiz, 1 şirketin bedelli pay ihracı da onaylandı

02 Mayıs 2024 | 22:59
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2024 | 23:27
2 yeni halka arz geliyor... 1 şirkete 'bedelsiz', 1 şirkete 'bedelli' onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koç Metalurji AŞ ve Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halk arz başvurularını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul Koç Metalurji A.Ş.'nin 20.50 TL, Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin 32 liradan halk arz başvurusuna onay verdi. Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Pegasus Hava Taşımacılığının 397 milyon 700 bin 293 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı da kabul edildi.

PEGASUS'A BEDELSİZ ONAYI

Öte yandan SPK Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermaye artırımı başvurularını da karara bağladı. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin (Yüzde 72.41) bedelli, Pegasus'un (Yüzde 388,76) bedelsiz pay ihracı onaylandı. 

SPK BÜLTENİNDEN

  • Kurul ayrıca Çağdaş Faktoringin 250 milyon lira, Arena Finans Faktoringin 120 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira, VDF Filo Kiralamanın 350 milyon lira, Aktif Yatırım Bankasının 21 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.
  • SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.
  • Kurul, Ünlü Portföy Yönetimi AŞ İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun, Nurol Portföy Yönetimine devreldilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
  • Acar Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 47 milyon liradan 102 milyon liraya artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonunun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.
  • Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
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