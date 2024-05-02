2 yeni halka arz geliyor... 1 şirkete 'bedelsiz', 1 şirkete 'bedelli' onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Koç Metalurji AŞ ve Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halk arz başvurularını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul Koç Metalurji A.Ş.'nin 20.50 TL, Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin 32 liradan halk arz başvurusuna onay verdi. Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Pegasus Hava Taşımacılığının 397 milyon 700 bin 293 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı da kabul edildi.

PEGASUS'A BEDELSİZ ONAYI

Öte yandan SPK Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermaye artırımı başvurularını da karara bağladı. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin (Yüzde 72.41) bedelli, Pegasus'un (Yüzde 388,76) bedelsiz pay ihracı onaylandı.

SPK BÜLTENİNDEN