Prof. Dr. Selçuk Şirin'e göre Türkiye'de özel sektör en kısa sürede bu adımı atmalı

Prof. Dr. Selçuk Şirin, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Burcu Tuvay'ın sorularını yanıtladı. Şirin, "Global çağ dediğimiz aslında 20 yıl, çeyrek yüzyıl oldu. Bu sistemde artık klasik var olan eğitim süreçlerinden geçen gençlerin mezun olan diploma alanların aslında ihtiyaç duydukları beceriler onlarda yok. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu becerileri de o yeni dünyanın içinde yeniden yaratmak gerekiyor. Bu anlamda da özel sektöre büyük bir iş düşüyor" diyor. Hem Türkiye'de hem dünyada eğitim sistemlerinin yeni gelen bu çağa hazır olmadığını söyleyen Şirin, "Bu anlamda Türkiye için bir fırsat var. Bizim genç nüfusumuz çok fazla. 20 milyon öğrencimiz var. Bu 20 milyon öğrencimizin yeni dünyada yapay zekanın olduğu, dijital ekonominin işlediği dünyanın eklemlendiği bu yeni dünyada rekabet edebilmeleri için bizim özel sektörden inovasyona ihtiyacımız var" görüşünü paylaşıyor. Selçuk Şirin 3 alanda özel sektörün yapabileceklerini sıralıyor. Selçuk Şirin, beyin göçüne karşı da yapılması gerekenleri sıralıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN EN KISA SÜREDE YAPMASI GEREKEN...

Şirin, "Türkiye'de özel sektörün en kısa sürede bir araya gelip, gruplar yapabilir bunu STK'lar yapabilir, birden çok eğitim alanında kuluçka merkezi kurması lazım ki girişimciler eğitim alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini geliştirecek Start Up'ları hayatı geçirsinler" diyor.

İşte Selçuk Şirin'in yorumları: