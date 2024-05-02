ARA
Bist 100
10208,65
1,62%
Bist 100
Dolar/TL
32,3573
-0,3878%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6886
-0,3802%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,072
0,0485%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2394,13
-1,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Prof. Dr. Selçuk Şirin'e göre Türkiye'de özel sektör en kısa sürede bu adımı atmalı

Prof. Dr. Selçuk Şirin'e göre Türkiye'de özel sektör en kısa sürede bu adımı atmalı

Beyin göçünü nasıl tersine döndürebiliriz? Türkiye'nin önündeki fırsatlar neler? Yeni dönemde özel sektörün üzerine düşen 3 görev ne? Prof. Dr. Selçuk Şirin'den önemli mesajlar...

02 Mayıs 2024 | 18:11
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2024 | 18:18
Prof. Dr. Selçuk Şirin'e göre Türkiye'de özel sektör en kısa sürede bu adımı atmalı

Prof. Dr. Selçuk Şirin, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Burcu Tuvay'ın sorularını yanıtladı. Şirin,  "Global çağ dediğimiz aslında 20 yıl, çeyrek yüzyıl oldu. Bu sistemde artık klasik var olan eğitim süreçlerinden geçen gençlerin mezun olan diploma alanların aslında ihtiyaç duydukları beceriler onlarda yok. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu becerileri de o yeni dünyanın içinde yeniden yaratmak gerekiyor. Bu anlamda da özel sektöre büyük bir iş düşüyor" diyor. Hem Türkiye'de hem dünyada eğitim sistemlerinin yeni gelen bu çağa hazır olmadığını söyleyen Şirin, "Bu anlamda Türkiye için bir fırsat var. Bizim genç nüfusumuz çok fazla. 20 milyon öğrencimiz var. Bu 20 milyon öğrencimizin yeni dünyada yapay zekanın olduğu, dijital ekonominin işlediği dünyanın eklemlendiği bu yeni dünyada rekabet edebilmeleri için bizim özel sektörden inovasyona ihtiyacımız var" görüşünü paylaşıyor. Selçuk Şirin 3 alanda özel sektörün yapabileceklerini sıralıyor. Selçuk Şirin, beyin göçüne karşı da yapılması gerekenleri sıralıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN EN KISA SÜREDE YAPMASI GEREKEN...

Şirin, "Türkiye'de özel sektörün en kısa sürede bir araya gelip, gruplar yapabilir bunu STK'lar yapabilir, birden çok eğitim alanında kuluçka merkezi kurması lazım ki girişimciler eğitim alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini geliştirecek Start Up'ları hayatı geçirsinler" diyor.

İşte Selçuk Şirin'in yorumları:

Etiketler
video-haber UEZ2024
0
  • ALTIN GRAM - TL 2394,13 -1,18%
  • ALTIN ONS 2301,16 -0,8%
  • BIST 100 10208,65 1,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,745 -0,497%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36872 -0,37812%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92 -1,8167%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3573 -0,3878%
  • EURO/DOLAR 1,072 0,0485%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6886 -0,3802%
  • STERLIN/DOLAR 1,252 -0,06426%
Günün En Çok Okunanları
İşçinin ve emeğin bayramı: 1 Mayıs
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
Borsada dün 'temettü' açıklaması yapan 15 şirket
GERİ
İLERİ
İşçinin ve emeğin bayramı: 1 Mayıs
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL