Geçen hafta dünya borsalarındaki yükseliş, virüsün mutasyona uğradığı haberiyle tersine döndü ve satışlar görüldü.

Haftanın sonuna doğru ise piyasaların tepki alımları eşliğinde kayıplarını azalttığı görülse de uzmanlar genele yayılan güçlü bir iyimserliğin henüz oluşmadığını kaydediyor.

ABD’de Ek Mali Paket’in gecikebileceği haberinin de soru işareti yaratırken risk iştahını törpülediği kaydediliyor.

Yurtiçinde ise hafta boyunca TCMB’nin toplantısına ilişkin beklentiler fiyatların yön bulmasını sağlayan ana konu başlığı oldu.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Banka, Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması sonrasında geçen ay da faizi 475 baz puan artırmıştı.

8 Aralık’tan bu yana yüzde 14-14,70 bandında hareket eden gösterge faiz ise faiz kararının ardından 14,85’lere yükseldi. Gösterge faizde kısa vadede yüzde 14,50-15 bandında hareket bekleniyor.