Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak günü 1.398,52 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 501 bin 180 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,05 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,47 puan ve yüzde 0,90 yükselişle 1.514,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48’i prim yaptı, 47’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısındaki “şahin” tondaki ifadelerinden kaynaklanan piyasalardaki satış baskısının yeni haftada da devam ettiğini bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumun önem taşıdığını ifade eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de ikinci el konut satışları ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.350 seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 501 bin 180 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,7436 lira, satışta 8,7787 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6586 lira, satışta 8,6933 lira olarak belirlemişti.