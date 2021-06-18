Yaz portföy önerilerinde hisse yatırımı öne çıkıyor. Ancak bu yatırımı yaparken doğru hissede pozisyon almak, kısa vadeli düşünmemek, güçlü ve beklentisi olan hisselere yönelmek önemli.
15 aracı kurumun yaz dönemi için önerdiği hisseler ise şöyle:
Hazırlayan: Ceren Oral Balaban
Ekonomist Dergisi / 30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan
A1 Capital: Alarko Holding, Erdemir, Garanti BBVA, Koç Holding, Petkim, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY), Vestel Elektronik.
Ak Yatırım: Aselsan, ARD Bilişim, Coca Cola İçecek (CCI), Erdemir, Garanti BBVA, MLP Sağlık, Petkim, T. Şişecam, Tüpraş.
Alnus Yatırım: Akiş GYO, Aselsan, Doğan Holding, Enerjisa, Gersan Elektrik, Kerevitaş Gıda, Koç Holding, Odaş Elektrik, Turkcell, Vakıfbank.
Alternatif Yatırım: BİM Mağazalar, Aselsan, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Koç Holding, T. Şişecam, Tofaş Oto, Tüpraş, Türk Telekom, Ülker Bisküvi.
Ata Yatırım: Arçelik, BİM Mağazalar, Erdemir, Migros, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Tofaş Oto, Türk Telekom.
Gedik Yatırım: Arçelik, Erdemir, Kardemir, Mavi Giyim, Migros, Şok Marketler, Turkcell, Türk Telekom.
Integral Yatırım: ARD Bilişim, Garanti BBVA, Koç Holding, Migros, Tekfen Holding, Tüpraş.
İş Yatırım: Akbank, BİM Mağazalar, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Koç Holding, Logo Yazılım, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Turkcell, Türkiye Sigorta, Vestel Beyaz Eşya.
QNB Finansinvest: Aygaz, Erdemir, Kardemir, Tofaş Oto, Turkcell.
Prim Menkul: Aksa Enerji, Arçelik, Çimsa, Hektaş, Kalekim, Otokar, Sabancı Holding, TAV Havalimanları, Verusa Holding.
Şeker Yatırım: Akbank, Arçelik, Erdemir, Garanti BBVA, Migros, T. Şişecam, Tofaş Oto, Tüpraş.
Tera Yatırım: Akbank, Eczacıbaşı İlaç, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Good-Year Lastikleri, Kordsa, Özak GYO, Petkim, Sabancı Holding, Vestel Elektronik.
Ünlü&CO: Arçelik, CCI, Kardemir, Koç Holding, MLP Sağlık, Pegasus, T. Şişecam, Tofaş Oto, Turkcell, Tüpraş.
Yatırım Finansman: Alarko Holding, Anadolu Sigorta, BİM Mağazalar, Erdemir, Garanti BBVA, Mavi Giyim, MLP Sağlık, Petkim, T. Şişecam, Tekfen Holding, Tüpraş.
Ziraat Yatırım: BİM Mağazalar, Kardemir, Kordsa, Mavi Giyim, Tofaş Oto, Turkcell, Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY), Ülker Bisküvi, YKB.
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