Türkiye’de ev satın almak, hemen herkesin ortak hayali durumunda. Son yıllarda ülke genelinde artan konut satış fiyatları ve yükselen kredi faizleri ise konut edinmeyi giderek zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz yıl kamu bankalarınca düzenlenen enflasyonun altında faiz oranlarının sunulduğu kampanyalarla konut satışları hızlanırken, fiyatlar da yüzde 30’lara varan oranlarda yükselmişti.

Ancak geçen zaman içinde, özellikle İstanbul’da konut talebi yoğun olan orta ve dar gelirlilerin alım gücünün üzerinde yükselen konut fiyatları el yakar hale geldi.

Pandemi etkisi, dövizdeki yükseliş gibi nedenlerle inşaat maliyetleri artarken, konut üretiminin azalması da piyasanın giderek daralmasına, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerden yola çıkarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı araştırma ile İstanbul’un 39 ilçesinde konut metrekare (m2) satış fiyatları ile konut metrekare kira fiyatlarını mercek altına aldık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın