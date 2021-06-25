Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek günü 1.391,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile KOBİ Sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,36 puan ve yüzde 1,34 gerileyerek 1.502,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17’si prim yaptı, 82’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler ABD’de 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşılması, Fed’in stres testi sonuçları ve olumlu veri akışının pay piyasalarını pozitif etkilemesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelmeye devam eden çelişkili açıklamaların piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ile ABD’de açıklanacak istihdam raporu, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde enflasyon, İngiltere’de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 puanın destek, 1.420 ve 1.429 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.781,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6711 lira, satışta 8,7058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6533 lira, satışta 8,6880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3900, dolar/yen paritesi de 110,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artarak 75,1 dolardan işlem görüyor.