Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek günü 1.373,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,48 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.486,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 95’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesi’nde güven endeksleri, ABD’de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.780,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 gerileyerek 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,7158 lira, satışta 8,7507 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6711 lira, satışta 8,7058 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1931, sterlin/dolar paritesi 1,3888, dolar/yen paritesi de 110,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 azalışla 74,44 dolardan işlem görüyor.