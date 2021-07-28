Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.360,75 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 494 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100’DE 43 HİSSE PRİM YAPTI, 50’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,40 puan ve yüzde 0,03 azalarak 1.459,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 50’si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GÖZLER FED KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi piyasalarda tedirginliğin devam ettiğine dikkati çeken analistler, Fed’in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyüme, Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.801,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.801,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artışla 494 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5386 lira, satışta 8,5728 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5544 lira, satışta 8,5887 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3870, dolar/yen paritesi de 109,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​