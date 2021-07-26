Gram altında yön nereye? 6 kurum Ekonomist Dergisi için gram altında eylül sonu için tahminde bulunmuştu. İşte o yorumlar:

Ekonomist Arşivinden

Nisan ve mayısta atağa geçen altında haziran ayında düşüşler görüldü. 4 Haziran’da 527 TL’ye yükselen gram altın, haziran ayı boyunca 500 TL’li seviyelerin altında seyretti. 6 Temmuz’da ise 500 TL’yi geçen gram altın, 14 Temmuz’da 505 TL’yi gördü. Mevcutta ise 495 TL’li seviyelerde bir seyir gözleniyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan; FED sonrasında, ABD getiri eğrisindeki uzun vadeli hareketin reel faizlerin stabil kalmasını sağlamasıyla altın fiyatlarının büyük düşüşten sonra biraz nefeslendiğini aktarıyor.

Ancak ons altında yükselişi sağlamlaştıracak pozisyona henüz erişilemediğine dikkat çeken Erkan; “Dolar, karşıt varlıklara karşı daha değerli hale geldi. Piyasa farklı tapering dinamiklerine yönelik fiyatlama düzlemine girerse altın toparlanabilir” diyor.

Enver Erkan, gram altında ise kurda yükseliş etkisi kırılmadığından eylül sonu için 540 TL ve üstünü işaret ediyor. Tapering konusunda FED’den daha fazla yönlendirme gelmesine kesin gözüyle bakan Garanti BBVA Yatırım’dan Özgür Yurtdaşseven, bu sırada ABD’de reel faiz yukarı gitmeye devam ederse ons altında 1.700-1.750 dolarda dengelenme yaşanabileceğini öngörüyor.