Alternatif getirilerdeki zayıflama genel olarak ons altındaki yukarı yönlü çabaları desteklerken, küresel risk iştahındaki bozulmanın yarattığı güvenli liman talebinin de altına olumlu yansıdığı görülüyor.

Bu noktada ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüşünü yüzde 1,25 seviyesi altına taşıması ile birlikte ons altın, 9 Temmuz’da beklentilere paralel olarak yeniden 1.815 dolar direncini test etti.

Uzmanlar, 1.795 desteği üzerinde tutunan ons altının bu bölge üzerinde tutunmasını korusa da reel faizler yeniden yükselişte olduğunu vurguluyor. Yine dolar endeksinin de güç kaybından sonra yeniden toparlanma aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle ons altında kısmi geri çekilmeler görülebileceği kaydediliyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1.790 ve 1.780 dolar destek seviyeleri olarak işaret ediliyor.