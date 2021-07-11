Yılın ilk yarısını zayıf trend ile geride bırakan BİST’te yükseliş için yeni bir katalizöre ihtiyaç var. Mevcut seviyeler ise uzun vadeli yatırımcılar için yeni alım pozisyonları yaratabilir.

14 kurum 52 hissede ‘alım’ önerirken en çok Garanti, Tüpraş, T. Şişecam, Koç Holding ve Tofaş beğeniliyor. Borsada 2021’in ilk yarısında genel tablo negatifti.

2021’e 1.495’ten başlayan, 17 Mart’ta 1.570 ile zirvesini gören BİST-100 için mart ayının ortasında, TCMB’deki ani başkan değişimin ardından düşüşler başladı.

Martta gün içi hareketlerde 1.256’lara kadar gerileyen BİST; ikinci çeyrek boyunca dönem dönem yukarı ataklar yapsa da haziran ayını 1.356’dan tamamladı.

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