Uzun bir süre 6,80’den çok fazla uzaklaşmadan işlem gören dolar/TL, swap anlaşmasına yönelik beklentilerin geçerliliğini korumasının yanında kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi’nin (BSMV) binde 2’den yüzde 1’e artırılması ve küresel risk iştahındaki artışın desteği ile 6,75’e doğru geriledi.

Uzmanlara göre, bu seviyenin geçtiğimiz haftalardaki geri çekilmelerde de kırılamadığını düşünürsek, bu seviyenin altında kalınması TL lehine hareket alanının genişlemesini sağlayabilir.

Ancak gelişmelere bağlı olarak 6,80’e doğru hareket de görülebilir. 6,75 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

6,73, 6,70 ve 6,97 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri olarak gösteriliyor. 6,78, 6,80 ve 6,83 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.