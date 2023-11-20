SPK Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin 5,21 liradan halka arz başvurusuna onay vermişti. Agrotech halka arzı için 15-16-17 Kasım'da talep toplanmıştı. Agrotech halk arz sonuçları belli oldu. İşte detaylar:

AGROTECH HALK ARZ SONUÇLARI

Agrotech halka arzına ilişkin sonuçlar Alnus yatırım tarafından paylaşıldı. Halka arza topylam 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arz sonuçları şöyle:

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,

-Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,64 katı,

-Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 131 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

AGROTECH KAÇ LOT VERDİ?

Agrotech halka arzında paylar da yatırımcıların hesaplarına yansımaya başladı. Bireysel yatırımcılara en fazla en fazla 75-76 lot düştü.

AGROTECH NE İŞ YAPIYOR?

Halka arz öncesi AA'ya konuşan Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, şirket olarak tarım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek şu bilgileri vermişti: "Yaklaşık 3 milyon metrekare bahçelerimizde elma, armut, kiraz ve ceviz üretmekteyiz. 200 bin metrekare kapalı seralarımız var. Burhaniye seramızda topraksız tarım yöntemiyle domates yetiştirmekteyiz. Antalya'da da muz seramız var. Yazılım anlamında e-Devlet'e benzer sistemler kuruyoruz. Sağlık ve güvenlik alanlarında yazılımlar yapıyoruz. Şimdi amacımız bu yüksek teknolojileri tarımda kullanmak."

AGROTECH NEDEN HALKA ARZ KARARI ALDI?

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Keskin, halka arza girme nedenlerini de açıklamıştı. Halka arzdan elde edecekleri gelirin tamamını mevcut yerleri yenilemek, geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için kullanacaklarını söyleyen Keskin şu açıklamaları yapmıştı:

"Agrotech tamamen yerli ve milli bir şirket. Tarım dünyada ve ülkemizde hiç olmadığı kadar önemli bir yere sahip. Ben tarımı milli güvenlik meselesi olarak görüyorum. Bunu Rusya-Ukrayna savaşında da gördük zaten. O yüzden bütün vatandaşlarımızı bize ortak olmaya davet ediyorum. Ben bu topraklarda doğdum bu topraklara yatırım yapmaya devam edeceğim."

FON KULLANIM YERLERİ

Şirket tarafından fon kullanım yerleri için şu bilgiler verilmişti.