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  • Aksa Akrilik (AKSA) bugün 'bedelsiz' kararını duyurdu

Aksa Akrilik (AKSA) bugün 'bedelsiz' kararını duyurdu

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) bugün (26 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararını duyurdu.

26 Nisan 2024 | 21:30
Aksa Akrilik (AKSA) bugün 'bedelsiz' kararını duyurdu

Aksa Akrilik Kimsa Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu %1100 bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Aksa Akrilik'ten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

-Şirketimizin 6.500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 323.750.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan olmak üzere 3.561.250.000 TL arttırılarak 3.885.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
-Sermaye artışı için gerekli iç kaynağın tamamının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetime tabi mali tablolarda yer alan "Sermaye düzeltme farkları" hesabından kullanılmasına,
-Sermayeye ilave edilecek 3.561.250.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,
-Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir

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