Aksa Akrilik (AKSA) bugün 'bedelsiz' kararını duyurdu

Aksa Akrilik Kimsa Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu %1100 bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Aksa Akrilik'ten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

-Şirketimizin 6.500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 323.750.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan olmak üzere 3.561.250.000 TL arttırılarak 3.885.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

-Sermaye artışı için gerekli iç kaynağın tamamının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetime tabi mali tablolarda yer alan "Sermaye düzeltme farkları" hesabından kullanılmasına,

-Sermayeye ilave edilecek 3.561.250.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,

-Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir