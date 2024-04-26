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Kocaer Çelik'ten (KCAER) KAP'a 'bedelsiz' açıklaması

Kocaer Çelik'ten KAP'a yapılan bildirimde Yönetim Kurulu toplantsında bedelsiz sermaye artırımı (%239,8878) kararı alındığı belirtilerek "Başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

26 Nisan 2024 | 00:20
Son Güncellenme: 26 Nisan 2024 | 01:26
Kocaer Çelik'ten (KCAER) KAP'a 'bedelsiz' açıklaması

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1.577.430.000 TL artırılarak 657.570.000 TL'den 2.235.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
Artırılan 1.577.430.000 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farkları, emisyon primi, yedek akçeler ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,
Sermaye artırımında kullanılacak olan 1.577.430.000TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%239,8878) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
 

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