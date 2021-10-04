Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi değerli metallerde baskı yaratıyor ve ons altındaki yükseliş çabaları satış fırsatı olarak sınırlı kalıyor.

FED’in bu yıl tapering’e başlayacağı ve 2022’de ilk faiz artırımını gerçekleştireceğine yönelik beklentiler artmış durumda.

Bu artışın dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında yukarı yönlü eğilime işaret ettiği, bunun da ons altın

açısından olumsuz senaryo olarak ön plana çıktığı kaydediliyor. Teknik göstergeler, altının ons fiyatının kısa vadede 1.700-1.770 dolar bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.

Uzmanlara göre; dolar endeksi ve alternatif getirilerdeki yükselişin hızlanarak sürmesi durumunda altın fiyatlarının da düşüşünü ivmelendirmesi ve önümüzdeki dönemde 1.700 dolar seviyesinin altını hedef alması söz konusu olabilir.