Altınay Savunma (ALTNY) hisse devralma sözleşmesini duyurdu

Altınay Savunma (ALTNY) ve ASELSAN arasında hisse devir sözleşmesi... Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.10.2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin büyüme ve genişleme stratejisi doğrultusunda, pazar dinamiklerine uyum sağlamak üzere; bağlı ortaklığımız DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan ve sermayenin %49'unu temsil eden paylarının Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir. 25.10.2024 tarihinde ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında, Şirketimizin DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş. sermayesindeki pay oranı %100'e ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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