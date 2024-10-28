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Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün (28 Ekim) KAP'a 'İstanbul Havalimanı Jet Yakıtı Tedarik İhalesi' hakkında açıklama yaptı.

28 Ekim 2024 | 10:33
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu

Tüpraş'tan bugün Kayumu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, Tüpraş'ın İstanbul Havalimanı'na 5 Yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacaktır.

Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarihli ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
 

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Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
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