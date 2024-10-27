Türkiye yatırımı gündemde olan Çinli otomobil devi yeni ürün ailesini tanıttı

Chery, bir süredir Türkiye'de fabrika kurabileceği haberleriyle gündemde. Hatta, geçen hafta 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde, geleceğin ekolojisi başlığı altında, markanın dünya pazarlarındski genişleme planlarına ait bilgiler verildi. Haritada Türkiye vurgusu da vardı. Chery, ayrıca Çin'in Wuhu kentinde düzenlediği 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde genç kullanıcılara hitap etmek adına yeni ürün gamı LEPAS serisini tanıttı. Ürün gamına ait ilk ürünün ise önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunulması planlanıyor ve ek modeller geliştiriliyor. Etkinliğe Chery International Başkanı Zhang Guibing, Chery International Genel Müdür Yardımcısı Zhang Shengshan, Chery International Başkan Yardımcısı Chen Chunqing, Chery International Başkan Yardımcısı Cao Bin, Exeed Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Qin Chao, Omoda&JAECOO Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Xu Qingsong ve Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong gibi isimler katıldı.

1 EKOSİSTEM DEĞİŞİM YAŞIYOR Chery zirvede “Geleceğimize Adım At” vizyonunu açıkladı. Açılış konuşmasında konuşan Chery CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Otomotiv endüstrisinin ekosistemi önemli bir değişim yaşıyor. Kullanıcı odaklı konsept genişliyor ve otomobillerin ötesinde her şeyi kapsayan bir mobilite deneyimi yaratıyoruz” dedi.

2 LEPAS ürün gamı Chery, 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde tamamen yeni ürün gamı LEPAS'ı tanıttı. Marka için stratejik olan ürün grubu, aile odaklı yeni nesil premium otomobil tüketicilerine hitap etmeyi hedefliyor. Ürün gamına ait ilk ürünün ise önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunulması planlanıyor ve ek modeller geliştiriliyor. Açıklamaya göre LEPAS serisi, uluslararası tüketicilere yönelik bir dizi aile dostu SUV sunan gelişmiş bir elektrikliye geçiş platformundan yararlanıyor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler de dahil olmak üzere birden fazla enerji türünü destekleyen QPower mimarisine sahip.

3 GENÇ TÜKETİCİ HEDEF KİTLESİ Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Genç tüketicilere doğru kayma, otomotiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda LEPAS, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstleniyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.