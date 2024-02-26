Alves Kablo halka arz sonuçları: Kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek?

SPK'nın halka arz onayı verdiği son şirketler arasında yer alan Alves Kablo'nun halka arz sonuçları belli oldu. Halka arzda 2.870.401 bireysel yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte Alves Kablo halka arz sonuçları;

ALVES KABLO HALKA ARZ SONUÇLARI

İnfo Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş. (“Alves Kablo” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 22 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Alves Kablo’nun sermayesinin 120.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir

ALVES KABLO KAÇ LOT VERDİ?

Bu sonuçlara göre bireysel yatırımcıya 11-12 lot pay düşüyor. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak.

ALVES KABLO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Alves Kablo için gong töreni tarihi henüz açıklanmadı. Alves Kablo'nun borsada işlem görmeye başlayacağı tarih, KAP bildirimi sonrası bu sayfada yer alacak.

FON KULLANIM YERLERİ

İzahnamede fon kullanım yerleri şöyle belirtiliyor: