Oba Makarna halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

SPK'nın halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Oba Makarna da bulunuyordu. Oba Makarna için geçen hafta talep toplandı. Ve Oba Makarna halk arz sonuçları da bugün belli oldu.

OBA MAKARNA HALKA ARZ SONUÇLARI

Ünlü Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 407,17 milyon TL’den 479,42 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 72,25 milyon TL nominal değerli toplam 72,25 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklar Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay ile Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait 12,04 milyon TL nominal değerli 12,04 milyon adet C Grubu pay halka arz edildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 39,24 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre, halka arzda; halka arz edilen 96,34 milyon TL nominal değerli payların 4,9 katına denk gelen 472,22 milyon TL nominal değerli talep geldi.

TALEP VE DAĞITIM TUTARLARI

Yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,7 katı; grup çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı; yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,6 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3,4 katı talep geldi.

OBA MAKARNA KAÇ LOT VERDİ?



Açıklamaya göre Oba Makarna halka arzında 3.388.122’si yurtiçi bireysel yatırımc olmak üzere toplam 3.388.824 kişi/kurumun talebi karşılandı. Bu şekilde bireysel yatırımcıya maksimum 15 lot pay düşüyor.

OBA MAKARNA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Oba Makarna için gong töreni tarihi henüz açıklanmadı. Oba Makarna'nın borsada işlem göreceği tarih KAP bildiriminin ardından bu sayfada yer alacak.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

İzahnameye göre fon kullanım yerleri şöyle: