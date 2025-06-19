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Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu

Anadolu Efes (AEFES) SPK'dan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu.

19 Haziran 2025 | 16:46
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu

Anadolu Efes bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Haziran olarak açıklandı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede "27 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 592.105.263 TL'den 5.921.052.630 TL'ye artırılması ve artırılan sermaye tutarını yansıtacak şekilde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 13 Haziran 2025 tarih ve 2025/33 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2025'tir" denildi.
 

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