Anadolu Efes (AFES) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Anadol Efes bugün (17 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde temettü detaylarını paylaştı. Genel Kurul'da kabul edilen kar payı kararına göre şirket pay başına brüt 2,3500000 TL, net 2,1150000 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2024 olacak.

ANADOLU EFES'TEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin kar payı dağıtılması hususunda yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %235 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,35 TL (net 2,1150 TL) kar payı olmak üzere 1.391.447.368,05 TL tutarında karın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir" denildi.