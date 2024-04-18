İş Yatırım analizi: Borsada sektörüne göre ucuz ve öz sermaye kârlılığı yüksek kalan 9 şirket

Arka arkaya iki işlem gününde yüzde 1,4’lük değer kaybına uğrayan BİST-100 Endeksi’nde dün ise açılışın ardından tepki alımları ile zayıflıktan sıyrılma çabasının ön planda olduğu görüldü. Endekste yükselişin hâkim olduğu günlerde genel olarak gözlemlendiği gibi bankacılık sektörünün dün gün içinde göreceli güçlü bir performans sergilemesi dikkat çekti. Her ne kadar BİST-100, dün 9.700 puanın üzerini görse de kazanımlarını korumakta başarılı olamayınca günü bir kez daha değer kaybıyla ve 9.530 seviyesinden noktaladı.

“9.400’ÜN ALTI GÖRÜNÜMÜ BULANIKLAŞTIRIR”

Bugün gün içi hareketlerde 9.600’ü geçen BİST-100’de, öğle saatleri itibarıyla 9.560’ların üzerinde seyir sürüyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; “Hafta içindeki geri çekilmede şimdilik en düşük 9.503 puan seviyesini gördük. Diğer bir ifadeyle endeks 9.400 puanın üzerinde tutunmaya devam ediyor” diyor. Bu seviye korundukça yukarı yönlü eğilimin güç kazanabileceğine yönelik görüşünü koruyan Murat Akyol; 9.400’ün altının ise kısa vadeli görünümü bulanıklaştırabileceğini özellikle vurguluyor.

“DESTEK 9.460’TA, DİRENÇ 9.650’DE”

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; doların zayıflamasının, tahvil faizlerinde gerilemenin, petrol fiyatlarında düşüşün Borsa İstanbul’u desteklediğini kaydediyor.

“Ancak bayram sonrası üç gündür devam eden satışlar, yatırımcıları temkinli olmaya itiyor” diyen Gürleyen; olası bir tepki için banka hisselerini izlemeye devam edeceklerini belirtiyor. Serhat Gürleyen; endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyelerinin 9.460 ve 9.650 olduğu bilgisini de veriyor.

İş Yatırım; BİST’e ilişkin analizini şöyle sürdürüyor:

“Yakın geçmişte direnç olarak çalışan 304-305 dolar direncinden gelen satıştan sonra BİST, dolar bazında daha yatay bir hareket içerisinde hareket ediyor. Kısa vade için 300 dolar direnç, 290 dolar ve altı destek olarak öne çıkıyor. Endeksin TL olarak 9.600 üzerine geçmesi ve hacim artışı pozitif trendin devamlılığı açısından olumlu olacak. 305 dolar üzerinde, 313 dolar seviyesi ikinci orta vadeli direnç olarak öne çıkıyor.”

ÖZ SERMAYE KÂRLILIĞINDA HANGİ 9 HİSSE ÖNE ÇIKIYOR?

BİST’te son tablo böyleyken yatırımcılar için hisse seçiminde bazı rasyolar oldukça önem arz ediyor. Bu kapsamda İş Yatırım; BİST’te sektörüne göre ucuz ve öz sermaye kârlılığı yüksek şirketleri araştırdı.

Öz sermaye ya da öz varlık kârlılığı; işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kâr elde ettiklerini, yani her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kâr yaratıldığını gösteriyor. Yüksek bir öz sermaye kârlılığının; şirket hissedarlarının, şirket üzerinde sahip oldukları öz sermaye miktarına göre güçlü bir getiri elde edildiğini ve öz sermayenin etkin bir şekilde kullanıldığını gösterdiği ve bu nedenle de önemli ve temek bir rasyo olduğu üzerinde duruluyor.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre, kurumun takip listesinde yer alan ve BİST’te işlem gören hisseler arasında sektörüne göre ucuz kalan ve öz sermaye kârlılığı da yüksek olan şirketler; Alarko Holding, Anadolu Hayat Emeklilik (AHE), Türk Hava Yolları (THY), Tofaş Oto, Özak GYO, TSKB, MLP Sağlık, Anadolu Efes ve Teknosa olarak sıralanıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı ‘cari ROE’ yani ‘cari öz sermaye kârlılığı’ rasyosuna göre yaparken söz konusu hisselerin her birinin kendi sektörlerine kıyasla sahip oldukları fiyat/kazanç (F/K) iskontosuna da listede detaylarıyla yer verdi.

Buna göre; öz sermaye kârlılığı en yüksek şirket yüzde 74,33 ile Alarko Holding olurken onu yüzde 57,39 ile AHE ve yüzde 51,04 ile THY takip ediyor.

2024 yılı için getiri potansiyeli rasyosu ise 17 Nisan kapanışı itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyelini (%) yansıtıyor. Getiri potansiyeli, İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandı.

Öngörülen getiride ilk sırada yüzde 65,46’lık tahminle Özak GYO yer alırken onu yüzde 60,23 ile Tofaş Oto izliyor.

Söz konusu liste şöyle:





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