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Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu

Anadolu Efes (AEFES) SPK'nın son bültenine göre kuruldan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 900) onayı almıştı. Şirket KAP'a onaya ilişkin açıklama yaptı.

16 Haziran 2025 | 10:25
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu

Anadolu Efes'ten yapılan bildirim şöyle:

"27 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 592.105.263 TL'den 5.921.052.630 TL'ye artırılması ve artırılan sermaye tutarını yansıtacak şekilde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 13 Haziran 2025 tarih ve 2025/33 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır"

Şirket bedelsiz tarihi duyuracak.
 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
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