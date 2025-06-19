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  • Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu (2. Taksit)

Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu (2. Taksit)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a 2. taksit temettü ödeme tarihini duyurdu.

18 Haziran 2025 | 21:01
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 21:01
Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu (2. Taksit)

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375000 TL temettü açıklamıştı. İlk taksidin 1.5 TL, son taksidin ise 1,9375 TL olması kararlaştırılmıştı. Şirket bugün KAP'a 2. taksit temettü tarihini duyurdu. Buna göre 2. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz oldu. Açıklama şöyle:

18.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Anılan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı temettü ödemesinin ilk taksitinin 25.04.2025 tarihinde 600.000.000 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Bu defa Yönetim Kurulunun 18.06.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı temettü ödemesinin 600.000.000 TL tutarındaki ikinci taksitinin ödeme tarihinin 09.07.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Önemli: 3. taksit temettü ödeme tutar ve tarihi temsilen girilmiş olup, 3. ödeme tutar ve tarihi değişiklik arz edebilir. İlgili hususlar konuya ilişkin alınacak Yönetim Kurulu kararı akabinde güncellenecektir.
 

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Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
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18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
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