ARA
DOLAR
39,27
0,26%
DOLAR
EURO
44,92
0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4236,65
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,56
0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket

Borsa İstanbul'dan bayramdan sonra 15 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte o şirketler:

05 Haziran 2025 | 18:30
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket

11 Haziran Çarşamba

- ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
- BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

12 Haziran Perşembe

- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

13 Haziran Cuma

- AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
- BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
- İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4236,65 -0,24%
  • ALTIN ONS 3355,27 -0,5%
  • BIST 100 9486,56 0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,667 0,619%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36615 -0,12209%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,25 -2,5544%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2739 0,2602%
  • EURO/DOLAR 1,1438 0,1655%
  • EURO/TURK LIRASI 44,9247 0,4605%
  • STERLIN/DOLAR 1,35788 0,08292%
Borsa Haberleri
Bayram sonrası için şimdiden kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Bugün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
İLERİ
Bayram sonrası için şimdiden kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Bugün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL