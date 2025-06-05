Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket

11 Haziran Çarşamba
- ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
- BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.
12 Haziran Perşembe
- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
13 Haziran Cuma
- AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
- BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
- İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.